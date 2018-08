Apetitul românilor pentru bere este tot mai mare de la an la an, pe fondul creşterii nivelului de trai, a dezvoltării ofertei şi a investiţiilor masive în publicitate. Piaţa berii a crescut în ultimii cinci ani cu aproape 20%, iar în acest an ar putea depăşi pragul de 4 miliarde lei, arată o analiză realizată de KeysFin.

La finalul anului trecut, pe piaţa din Romania activau 47 de producători de bere, un numar dublu faţă de acum cinci ani. În acest interval, veniturile din vanzari la nivelul întregului sector au crescut cu 624,2 milioane lei, ajungând în 2017 la o... citeste mai mult