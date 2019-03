Potrivit acestuia, 52% dintre respondenţii la un sondaj online iniţiat de Frames & Train Your Brain nu sunt dispuşi să ia un credit în această perioadă, invocând, în primul rând, incertitudinea legată de costurile de finanţare. Potrivit sondajului realizat în perioada 17-27 februarie, de compania de consultanţă Frames şi cea de traininguri Train Your Brain, lansat astăzi la Cluj-Napoca, la evenimentul Train Your Business, numai 27% dintre români sunt decişi să contracteze un credit în 2019, în timp ce 21% au evitat să ofere un... citeste mai mult