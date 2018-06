Romanii mor inecati. Statul n-are bani de salvamari, si cand ii plateste le impune program de birou Desi sezonul estival este abia la inceput, Marea Neagra a rapit deja patru vieti omenesti. Siguranta cetatenilor pe litoral pare sa fie un subiect tabu pentru autoritati, care se scuza simplu: "Nu sunt bani". N-or fi, dar nici intentii sa se gaseasca solutii, nu se zaresc deloc.

Update: Luni seara, numarul victimelor care si-au pierdut viata in Marea Neagra s-a ridicat la cinci. Un copil in varsta de 7 ani a fost pierdut in... citeste mai mult

