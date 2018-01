Romanii isi vor apara din nou justita in strada! Protest de amploare anuntat maine in Bucuresti! Modificarile propuse de PSD pentru legile justitiei, Codul penal si Codul fiscal sunt inca sustinute de partid, motiv pentru care mii de oameni vor participa la manifestatii de amploare in Capitala pentru a trage un semnal de alarma asupra gravitatii fenomenului.

Maine, 20 ianuarie, incepand cu ora 18:00, in Piata Universitatii din Bucuresti se va desfasura un protest de amploare, impotriva intentiilor neincetate ale Partidului Social Democrat de a "mutila" justitia din Romania. ... citeste mai mult