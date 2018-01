În trimestrul III 2017, veniturile medii lunare pe o gospodãrie au fost de 3.426 de lei, iar cheltuielile totale au fost, în medie de 2.885 de lei lunar, reprezentând 84,2% din cheltuieli, aratã datele comunicate miercuri de Institutul National de Statisticã (INS).

Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul III 2017, in termeni nominali, 3.426 de lei pe gospodãrie si 1.308 lei pe persoanã. Cheltuielile totale au fost, in medie, de 2.885 de lei lunar pe gospodãrie (1.101 lei pe persoanã) si au reprezentat 84,2% din nivelul veniturilor totale. Potrivit INS, veniturile bãnesti au fost, in medie, de 3.160 de lei lunar pe... citeste mai mult