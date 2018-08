Romanii inmatriculeaza tot mai multe masini noi, in detrimentul celor la mana a doua. Dacia, crestere importanta in tara noastra. Apetitul romanilor pentru masinile noi se pare ca este in crestere de la o luna la alta, luna iulie aducand cu sine nu mai putin de 15.210 de automobile noi inmatriculate. In comparatie cu aceeasi luna a anului trecut, numarul de inmatriculari auto a crescut cu mai bine de 34 de procente. De la inceputul anului si pana acum, in Romania au fost inmatriculate nu mai putin de 75.278 de automobile noi, in crestere cu peste 33 de procente... citeste mai mult

