In semifinala 3 de la Romanii au talent, Adrian Aron a cantat din nou pentru tatal sau din Afganistan si a reusit sa induioseze audienta. Andra: “Ai cantat impecabil, curat”. Adrian Aron are 14 ani si a impresionat pana la lacrimi intreaga sala in...

Ziua Veche, 21 Aprilie 2013