Românii vor continua să beneficieze de roaming la tarife naţionale în Marea Britanie şi în Gibraltar cel puţin până pe 12 aprilie 2019, iar evoluţia negocierilor privind Brexit-ul va clarifica ce urmează să se întâmple după această dată, se arată într-un comunicat al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), instituţia menţionând ca va informa publicul în acest sens.

De la data de 15 iunie 2017, furnizorii au obligaţia să aplice, în mod automat, Regulamentul european 'Roam like at home' tuturor planurilor tarifare cu roaming în UE/ SEE.

Astfel, clienţii operatorilor mobili din România pot utiliza resursele naţionale de voce, SMS şi... citeste mai mult

acum 29 min. in Actualitate, Vizualizari: 14 , Sursa: Jurnalul National in