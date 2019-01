Romanii din Italia /  Printre principalii beneficiari ai venitului de cetatenie

Venitul de cetatenie, promis cetatenilor italieni saraci, dar şi strainilor rezidenti de cel putin 10 ani in Italia, care au o situatie economica precara reprezinta o mana cereasca si pentru multi romani.

Masura, care are scopul de a combate saracia, urmeaza sa intre in vigoare de la 1 aprilie 2019.

Pentru a fi eligibili, solicitantii trebuie sa indeplineasca o serie de conditii, printre care: sa fie cetatean italian sau sa locuiasca legal in Italia de cel putin zece ani, sa aiba un venit de sub 9.300 de euro pe an,sa nu detina active imobiliare cu o valoare de mai... citeste mai mult

