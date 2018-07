Sparta Praga, cu Florin Niţă, Alexandru Chipciu şi Nicolae Stanciu integralişti, a fost învinsă în deplasare, 2-0, de sârbii de la Spartak Subotica, meciul contând pentru prima manşă a turului doi preliminar al Ligii Europa. Antrenorul Pavel Hapal a tunat la adresa elevilor săi.

"Prima repriză a fost oribilă. Nu am pasat bine şi am pierdut o mulţime de mingi. Unii dintre jucătorii noştri importanţi nu au făcut deloc ce trebuia. Totuşi, nu vreau să vorbesc doar despre jucătorii importanţi. Câştigăm şi pierdem împreună. A fost un eşec colectiv", a spus Hapal. Iar presa cehă a fost nemiloasă, susţinând că Stanciu nu are... citeste mai mult

