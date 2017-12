În ce direcție merg lucrurile astăzi în România?

75%- într-o direcţie greșită

17%-într-o direcție bună

7% -nici bună, nici greşită

2%- nu ştiu/nu pot aprecia

Cum credeți că va fi anul 2018 pentru România, în comparație cu acest an?

46% - un an mai prost

28% - un an mai bun

24%- la fel

2%- nu ştiu/nu răspund

Ce i-a îngrijorat pe români în anul 2017?

27%- criza politică

24%- creşterea preţurilor

15%- frica de boală

13%-lipsa locurilor de muncă

6%-reducerea/lipsa veniturilor

5%- nesiguranţa locului de muncă

4%-lipsa de perspectivă

2%-singurătatea

3%-altceva

1%-nimic

1%-nu ştiu/nu răspund

Care credeți că a fost cel mai important eveniment al anului în România?

8%- moartea regelui... citeste mai mult

