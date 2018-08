Romanii care revin in tara vor sa inchirieze masini mai scumpe decat strainii care isi fac concediile la noi Romanii care muncesc in strainatate si se intorc, vara, in vacanta, in tara, intentioneaza sa inchirieze, in general, masini mai scumpe in comparatie cu cele preferate de strainii care vin sa-si faca vacantele in tara noastra.

Potrivit unui studiu al Enterprise Romania, compania de inchirieri auto, parte din grupul Eurolines, detinut de omul de afaceri Dragos Anastasiu, numarul rezervarilor de masini din strainatate venite pentru luna august a crescut cu peste 30% fata de august 2017.

