Pentru o buna desfasurarea a activitatilor de zi cu zi, detoxifierea plamanilor are o importanta deosebita, deoarece plamanii asigura o functie vitala a organismului, respiratia!

Daca fumati, pentru ca acestia sa ramana sanatosi si sa aiba o buna functionare trebuie sa introducem in viata noastra detoxifierea plamanilor dupa fumat.

Detoxifierea plamanilor dupa fumat are scopul principal in primul rand de a elimina nicotina din organism. Bolile pulmonare, cele ale cailor respiratorii, ale circulatiei de la nivelul plamanilor sunt prezente in procente mari in societatea de azi.

In cazul in care esti fumator si stii ca acest lucru iti dauneaa grav sanatatii dar nu poti sa... citeste mai mult