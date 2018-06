Vremea capricioasă nu afectează doar planurile de concediu ale românilor. Afecţiuni cronice, precum durerile articulaţiilor şi ameţelile mai dese apar din cauza schimbărilor bruşte ale vremii. Oamenii, în special vârstnicii, resimt problemele cu presiunea atmosferica şi caută tot felul de soluţii.

Problemele cronice, precum reumatismul se resimt zilele acestea mai mult ca oricând. Iar asta se vede în cabinetele medicilor de familie, unde pacienţii ajung din ce in ce mai des.

„Foarte rău mă afecteză. Ameţesc. Abia am venit până la doamna doctor. Am şi vorbit cu dânsa că... citeste mai mult

azi, 17:19 in Social, Vizualizari: 31 , Sursa: A1 in