Romanii au talent. Smiley si Pavel Bartos au apasat Golden Buzz (video)

Romanii au talent. Smiley si Pavel Bartos au apasat Golden Buzz

Vinerea aceasta, in cea dea cincea editie a sezonului cu numarul opt Romanii au talent, Pavel Bartos si Smiley au ales devotamentul si pasiunea. Prezentatorii emisiunii au apasat butonul auriul pentru unul dintre cele mai extraordinare si incredibile momente care au fost pe marea scena a taletului: o reprezentatie de gimnastica, balet combinata cu dans contemporan si teatru.

Cesima este o tanara de 17 de ani, din Ploiesti, care este pasionata de muzica