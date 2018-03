Romanii au talent! Cele mai bune momente din 23 martie 2018 (video)

A sasea editie Romanii au talent le-a oferit telespectatorilor o seara extraordinara, in care concurentii au demonstrat ca romanii sunt un izvor nesecat de talent.

Romanii au talent! Cele mai bune momente din 23 martie 2018

Romanii au talent! 23 martie 2018. Smiley si Pavel Bartos s-au distrat in culise, au invatat lucruri noi si au acceptat provocarile celor care s-au inscris in lupta pentru titlul de erou national. Andi Moisescu, Mihaela Radulescu, Andra si Florin Calinescu s-au regasit in povestile concurentilor, s-au bucurat de momentele inedite prezentate pe scena si au ramas... citeste mai mult