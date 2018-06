Cifra de afaceri a editurilor şi comercianţilor de cărţi din Romania va depăşi în acest an 1,11 miliarde lei, cu 16,2% peste nivelul din 2012, iar profiturile sectorului s-a dublat de le cele 51,3 milioane lei în 2012 la peste 100 de milioane în 2017.

Radiografia business-ului din acest domeniu arată că numărul firmelor s-a păstrat constant în aceasta perioadă, în jurul a 1000 de edituri şi 350 de comercianţi. Şi numărul angajaţilor s-a mentinut, în jurul a 5000, cu mici fluctuaţii de la an la an, forţa de muncă fiind împărţită aproape egal între edituri şi lanţurile de librării, arată un studiu KeysFin.

