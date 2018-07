Romanii au investit peste 786 de milioane de lei in Programul Tezaur - editia CENTENAR Pe 6 iulie 2018, s-a incheiat prima emisiune de titluri de stat lansata de Ministerul Finantelor Publice in cadrul Programului Tezaur - editia CENTENAR, cu valoare de 1 leu, dobanda de 5% si scadenta la cinci ani, destinate exclusiv populatiei.

In perioada 15 iunie - 6 iulie 2018, titlurile au putut fi cumparate de catre persoanele fizice rezidente care au implinit varsta de 18 ani la data efectuarii subscrierii, iar veniturile obtinute sunt neimpozabile.

