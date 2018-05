Biroul National de Statistica britanic anunta ca numarul de romani care traiesc in Marea Britanie a crescut cu 25% in 2017, fata de anul precedent, ajungand la 411.000 de persoane. La 1 ianuarie 2014 toate televiziunile britanice pandeau aeroporturile Heathrow si Luton din Londra in asteptarea „invaziei”, arata Ziarul Financiar, citand BBC.

Marea Britanie trebuia sa accepte deschiderea pietei muncii pentru romani. A fost, vreme de un an, o campanie furibunda in presa britanica impotriva romanilor care se pregateau sa invadeze... citeste mai mult

