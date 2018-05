Romanii au devenit a doua minoritate in Marea Britanie Numarul de romani care traiesc in Marea Britanie a crescut anul trecut cu 25%, ceea ce i-a transformat in a doua minoritate din Regat.

Potrivit datelor oferite de Biroul de Statistica britanic, anul trecut traiau in Regat aproximativ 411.000 de romani, cu 25% mai multi fata de anul 2016.

Marea Britanie a devenit destinatia preferata a migrantilor din toata lumea, insa romanii detin recordul. BBC relateaza ca: "Persoanele cu nationalitate romana au devenit a doua cea mai comuna populatie non-britanica din Marea Britanie".

