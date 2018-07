Romanii au investit peste 786 de milioane de lei in titlurile de stat din cadrul Programului Tezaur – editia Centenar, 14.756 de investitori achizitionand prin trezorerii titluri in valoare de 644,26 milioane de lei, iar 4.946 prin oficiile postale, suma de 141,9 milioane de lei, a anuntat, sambata, Ministerul Finantelor Publice.

„Ieri, 6 iulie 2018, s-a incheiat prima emisiune de titluri de stat lansata de Ministerul Finantelor Publice in cadrul Programului Tezaur – editia Centenar, cu valoare de 1 leu, dobanda de 5% si scadenta la cinci ani, destinate exclusiv populatiei. Titlurile de stat... citeste mai mult