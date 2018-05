Romanii au cheltuit mai mult pe produse de uz curent In primul trimestru din 2018, piata bunurilor de larg consum pentru acasa din Romania a inregistrat o crestere de 13% in valoare fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Conform celui mai recent studiu GfK care monitorizarea consumul casnic pentru toate categoriile de produse de FMCG, piata bunurilor de larg consum pentru acasa din Romania a crescut cu 13%, in primul trimestru din 2018. Spre deosebire de perioadele anterioare, volumele cumparate au reintrat pe o curba ascendenta (+7.4%). Familiile au mers mai des la cumparaturi si au lasat in medie... citeste mai mult