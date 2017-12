Romanii ar putea avea inca o zi libera Un proiect legislativ a fost initiat de un deputat UDMR, prin care propune ca Vinerea Mare sa fie sarbatoare legala si nelucratoare.

Sursa foto: pixabay.com Social "Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre cele 28 ale Uniunii Europene.

In Romania, Codul muncii prevede 14 zile de sarbatori legale, mai putine fata de alte tari din Uniunea Europeana, de... citeste mai mult

