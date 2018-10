Romanii aleg tot mai des semineele premium Hoxter

De exemplu, grupul PEFOC.ro aduce in fata clientilor o intreaga gama premium de seminee Hoxter. Compania Hoxter si-a impus producerea unor seminee care sa functioneze o viata intreaga, iar componenetele consumabile pot fi schimbate din exterior fara a strica hota semineului.

Compania Hoxter produce focare de inalta calitate, lucrand in stransa colaborare cu profesionisti, avand o experienta vasta in dezvoltarea si proiectarea de seminee. Hoxter ofera focare calitative la nivel mondial, acestea nefiind... citeste mai mult

