Romanii adora sa fie proprietarii caselor in care stau Cele mai recente date ale Eurostat arata ca procentul cel mai mare de locuitori din Uniunea Europeana care sunt proprietarii caselor in care locuiesc sunt romanii.

Astfel, in 2016, 96% dintre romani erau proprietarii caselor in care locuiau. Pe ansamblul Uniunii, procentul celor care detin propria locuinta s-a mentinut la aproximativ 70%, in perioada 2010-2016.

Dupa Romania, cel mai ridicat procent al celor care detineau propria locuinta era in Croatia si Lituania, ambele cu 90%, iar cel mai mic in Germania (52%),... citeste mai mult