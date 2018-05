"In Romania, muncesc 5,2 milioane de oameni. Aproape jumatate (2,5 milioane de angajati) lucreaza in firme private romanesti, dar au cel mai mic salariu mediu (1.500 de lei). In acelasi timp, in sectorul bugetar lucreaza 1,2 milioane de oameni...

Curierul National, 7 Martie 2017