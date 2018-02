Romania va primi 109 refugiati sirieni in perioada 2018-2019 Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a anuntat in cadrul unei conferinte de presa ca Romania urmeaza sa primeasca un numar de 109 refugiati de origine siriana in perioada 2018 - 2019.

in Social, Sursa: 9am