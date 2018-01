Proiectul Atelierul de Panza, lansat in 2009 de asociatia ViitorPlus , ar putea genera anul acesta venituri de 100.000 de euro din 35.000 de sacose ce vor merge in locatii precum Carturesti sau OMV. Ce aspecte originale are business-ul? Atelierul de...

9am, 30 Aprilie 2012