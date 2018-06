Potrivit acesteia, producţia de gaze va creşte de la 8,76 milioane tone echivalent petrol (tep) în 2018, la 9,19 milioane tep în 2019 (plus 4,9%), la 9,62 milioane tep în 2020 (plus 4,7%) şi la 10,02 milioane tep în 2021 (plus 4,2%). Potrivit Agerpres, anul trecut, producţia de gaze naturale a României a fost de 8,33 milioane tep. În 2018, România va importa 900.000 tep de gaze naturale, în scădere cu 4,7% faţă de 2017, urmând să se menţină constantă această cantitate, de 900.000 tep, până în 2021. Resursele... citeste mai mult