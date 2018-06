Romania va gazdui in 2019, in premiera, Campionatele Europene de Triatlon Multisport

• Sase sporturi, ramuri ale triatlonului, isi vor desemna campionii europeni anul viitor, la Tirgu Mures.

• Federatia Romana de Triatlon asteapta, la start, 3.000 de sportivi din 30 de tari

Bucuresti, 26 iunie 2018 – Federatia Romana de Triatlon anunta astazi ca Romania va organiza, in premiera pentru sportul romanesc, Campionatele Europene de Triatlon Multisport, la Tirgu Mures, in 2019.

"Continuam eforturile de a aduce competitiile de prim rang in Romania si, dupa succesul organizarii Campionatelor Mondiale de Winter Triathlon din acest an, la Cheile Gradistei, Federatia Europeana de Triatlon (ETU)... citeste mai mult

