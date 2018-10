Reprezentativa Under 21 a României dispută, marţi, meciul decisiv cu Liechtenstein din preliminariile Campionatului European Under 21, jucătorii pregătiţi de Mirel Rădoi având nevoie doar de un singur punct pentru a ajunge la competiţia din Italia.

România Under 21 – Liechtenstein

Pentru naţionala României de tineret ar fi a doua participare la un turneu final, după cel din 1998, găzduit chiar de ţara noastră.

