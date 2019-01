Cum anul 2018 a ajuns la final, ne îndreptăm antenţia spre evenimentele sportive din noul an. Dacă în 2018 am avut parte de un Campionat Mondial de fotbal, în acest an vom sta cu sufletul la gură în timpul preliminariilor pentru Campionatul European din 2020. De asemenea, va avea loc şi Campionatul Mondial de handbal feminin, unde România e calificată direct. Vara ne va aduce Campionatul European U21, unde elevii lui Mirel Rădoi visează să ajungă în semifinale.

Principalele evenimente sportive din 2019:

►Raliul Dakar: 6-17 ianuarie

►Campionatul Mondial de hanbdal masculin: 10-17 ianuarie

►Australian Open: 14-27 ianuarie

►Superbowl: 3

