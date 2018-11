România U21 are o grupă infernală la EURO 2019. "Tricolorii" mici vor înfrunta Anglia, Franța și Croația.

Grupa A

1. Italia

2. Spania

3. Polonia

4. Belgia

Grupa B

1. Germania

2. Danemarca

3. Serbia

4. Austria

Grupa C

1. Anglia

2. Franța

3. România

4. Croația

6 detalii despre Euro 2019

Se dispută între 16 și 30 iunie 2019 în Italia

Fiecare echipă are dreptul la un lot de 23 de jucători, dintre care 3 sunt portari; se pot face schimbări până la startul primului meci, dacă acestea sunt cauzate de accidentări

Jucătorii trebuie să fie născuți după 1... citeste mai mult

acum 39 min. in Sport, Vizualizari: 16 , Sursa: Replica in