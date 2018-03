România U19 - Ucraina U19. Puștii din naţionala Under 19 a României joacă azi meciul decisiv pentru calificarea la Campionatul European din acest an. "Tricolorii" lui Adrian Boingiu înfruntă Ucraina la Ploieşti, de la ora 19.00, într-o partidă din care trebuie să plece neînvinși pentru a scrie o pagină de istorie în fotbalul românesc.

După primele două meciuri din Grupa a 4-a a Turului de Elită pentru calificarea la Euro U19, România este pe locul 1 în grupă și are nevoie de un egal... citeste mai mult

