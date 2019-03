România trece, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora oficială de vară, ora 3.00 devenind ora 4.00. Astfel, duminică va fi cea mai scurtă zi din acest an.

În acest an, ora de vară se aplică din 30 martie până în noaptea de 26 spre 27 octombrie, când se va reveni la ora oficială de iarnă. Duminică va fi cea mai scurtă zi din an, ceasurile fiind date înainte cu o oră.

Trecerea la ora de vară nu modifică mersul trenurilor în vigoare, circulaţia urmând a se desfăşura conform orarului prevăzut în mersul trenurilor, au precizat reprezentanţii CFR Călători.

Trenurile de călători circulă după ora actuală (de iarnă) până în noaptea de 30/31... citeste mai mult