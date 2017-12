Romania trebuie sa plateasca 1,43 miliarde euro catre UE si Banca Mondiala, in 2018 Romania trebuie sa plateasca 1,436 miliarde euro catre Uniunea Europeana si Banca Mondiala in 2018, din imprumutul stand-by contractat in 2009, suma reprezentand rate de capital, respectiv dobanzi si comisioane, potrivit datelor transmise de Ministerul Finantelor Publice (MFP), la solicitarea AGERPRES.

Business Cea mai mare parte a sumei va merge catre UE, respectiv 1,427 miliarde euro, din care 1,35 miliarde sunt rate de capital.

Tara noastra a rambursat 1,263 miliarde euro, in 2017, catre cele... citeste mai mult