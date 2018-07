Romania, tara din UE cu cei mai multi cetateni care nu pleaca in vacanta Tara noastra are cel mai mare numar de oameni care nu isi permit achitarea unor costuri de vacanta, conform unei statistici Eurostat.

Romania ocupa locul intai, in topul clasamentului tarilor UE, avand cel mai mare numar de cetateni care nu pleaca in vacanta, din motive financiare. Potrivit Eurostat, trei sferturi dintre romani nu merg in concedii sau excursii, ceea ce reprezinta dublu fata de media europeana. 76% dintre romani nu au avut... citeste mai mult

