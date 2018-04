Romania, tara cu cele mai multe accidente la locul de munca Romania ocupa primul loc in Uniunea Europeana, cu 7,5 accidente mortale la locul de munca, raportat la 100.000 de locuitori.

In timp ce Romania ocupa locul nedorit de "campioana" a accidentelor la locul de munca, nu acelasi lucru il putem spune si despre Olanda, care este tara cu cea mai scazuta rata de incidenta. Aceasta are 0,8 accidente la acelasi numar de locuitori.

"Accidentele mortale” la serviciu sunt definite, conform normelor europene, ca fiind cele care duc la moartea victimei in... citeste mai mult

azi, 12:48 in Social, Vizualizari: 44 , Sursa: Manager in