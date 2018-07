Romania sufera de o criza demografica. Suntem pe locul doi la migratie dupa Siria In anul centenarului, statistica privind demografia Romaniei este sumbra. Populatia tarii se reduce cu cinci romani pe ora si suntem pe locul doi la migratie, dupa Siria.

Intr-un proiect legislativ nou, care isi doreste sa incurajeze natalitatea implementand diverse conditii favorabile pentru mame si copii, se evidentiaza faptul ca in Romania se nasc sub 200.000 de copii pe an. Rata totala de fertilitate in Romania... citeste mai mult

