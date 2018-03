Marti, 27 Martie, 23:28

Dorin Rotariu, marcatorul unicului gol din victoria României, scor 1-0, contra Suediei, nu e pe deplin fericit după partida de astăzi.

"A fost un meci greu. Nu mă consider erou. Am fost doar inspirat la faza aia. Puteam să șutez prost, să nu intre. Important e că am fost agresivi, exact ca ei. E o echipă care a învins Italia și s-a calificat la Mondial.

Noi suntem mai tehnici, avem un plus de imaginiație, dar pentru a învinge Suedia trebuie o dăruire ieșită din comun. A trecut mult timp de la... citeste mai mult

