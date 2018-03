Marti, 27 Martie, 23:39

Cosmin Contra, selecționerul României, e încântat după victoria obținută în fața Suediei, scor 1-0.

"E un teren foarte greu. Toți s-au plâns de gazon după meci. Am luptat, ne-am dorit și am reușit. Nu pot decât să îl felicit. Imediat după victoria din Israel am pregătit acest meci. Au fost zile în care ne-am adaptat la diverse probleme de joc din cauza timpului.

În Israel am avut 36 de grade, am jucat pe un teren bun, apoi am revenit în România și ne-am pregătit pe sintetic, în balon. Le-am spus băiețior că trebuie să ne adaptăm acestui gazon și că trebuie să trecem peste orice problemă. Astăzi am făcut un meci mai complet decât în... citeste mai mult

acum 38 min. in Sport, Vizualizari: 27 , Sursa: Gazeta Sporturilor in