Meteorologii nu vin cu vești tocmai bune pentru români și specialiștii avertizează că trebuie să ne așteptăm la ce este mai rău. Autoritățile sunt deja în stare de alertă și au declarat Cod roșu pentru mai multe județe din țară! La ce ar trebui să ne așteptăm în orele următoare?

Hidrologii au emis, marţi, o avertizare cod roşu de inundaţii valabilă până la ora 20.00 în bazine hidrografice din judeţele Argeş, Gorj şi Vâlcea. În aceste zone va ploua torenţial, judeţele fiind în continuare sub cod portocaliu până la ora 21.00. De altfel, 23 de judeţe şi municipiul Bucureşti continuă să fie sub cod galben de ploi, în timp ce 18 judeţe sunt sub cod portocaliu.

Potrivit hidrologilor, se...

