În iulie 2017, sportul românesc primea vestea şoc că o extrem de talentată gimnastă în vârstă de 16 ani, prezentă la Europeanul de la Cluj alături de Cătălina Ponor şi Larisa Iordache, a fost retrasă de părinţi din cantonamentul de la Deva, refuzând să mai evolueze sub tricolor şi preferând să se mute în Ungaria, ţara în care tatăl său evoluase ca fotbalist. Un an mai târziu, deşi a primit cetăţenia maghiară, Olivia Cîmpian s-a întors în România, la pregătire la Deva, însă nu poate fi inclusă în lotul naţional, anunţă în exclusivitate TelekomSport.

