Antrenorul Thierry Van Cleemput a sosit la Bucureşti şi va discuta cu Simona Halep, locul 3 WTA, despre o posibilă colaborare, informează digi24.ro. „Nu am început să lucrez cu Simona. Abia am cunoscut-o în Australia şi am stat de vorbă. După cum...

Ziua de Constanta, 30 Ianuarie 2019