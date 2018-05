Romania si-a pus in acord legislatia interna cu cea europeana, privind transferul drepturilor de pensie ale functionarilor UE Guvernul a adoptat, ieri, proiectul de lege care le permite functionarilor, agentilor temporari si contractuali ai institutiilor comunitare sa isi exercite dreptul de transfer al pensiilor.

Dreptul de transfer se exercita prin: transferul drepturilor de pensie din sistemul de pensii al institutiilor Comunitatilor Europene catre sistemele de pensii existente in statele membre; transferul drepturilor de pensie dobandite in sistemul national de pensii catre schema functionarilor publici ai Comunitatilor Europene.

Citeste... citeste mai mult