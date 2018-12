România se luptă pentru calificarea la Euro 2020 cu Spania, Suedia, Norvegia, Insulele Feroe și Malta România are un singur ”balaur” în preliminariile Euro 2020, Spania, în rest putem fi croitorașul cel viteaz în tentativa de calificare la festinul fotbalistic de anul viitor. Putem spune asta după tragerea la sorți a grupelor preliminare ale Euro 2020, desfășurată astăzi la Dublin, eveniment ce a adus echipa de fotbal a României în Grupa F, alături de Spania, Suedia, Norvegia, Insulele Feroe și Malta. O mică analiză personală făcută la cald după tragerea la sorți a preliminariilor Euro 2020: Din urna favoritelor consider că am avut că am avut ghinion și noroc... citeste mai mult

