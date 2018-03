România se face din nou de râs! Deși autorităţile au vehiculat tot felul de idei de transport a suporterilor care vor veni în 2020 în România să vadă campionatul european de fotbal, în realitate, situația este alta.

În locul liniei de metrou sau a tramvaielor suspendate, aceştia vor folosi autobuzele, după cum a afirmat într-o conferinţă de presă şeful CFR.

„Legat de aeroport, în 2019 vrem să modernizăm halta de la Otopeni şi să facem de la haltă până la aeroport o şosea cu autobuze. Am încercat să facem şi varianta a doua pentru campionatul european de fotbal din 2020 cu subtraversarea DN1. Am vrut să discutăm despre autorizaţie dar sigur nu o să reuşim. Am ales... citeste mai mult

acum 15 min. in Actualitate, Vizualizari: 26 , Sursa: Antena 3 in