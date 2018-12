”Am pierdut o semifinală cu o echipă care e mai bună acum. Sunt mândru de cum s-a bătut echipa. Dar, să nu uităm, că datorită nouă şi cu meritele noastre mai luptăm pentru o medalie duminică. Am jucat contra campioanei olimpice, Rusia, care este înaintea noastră ca formare, ca echipă, cu 2-3 ani. Am jucat 30 de minute mai mult decât corect. Apoi Rusia a început mai bine şi ne-am demoralizat. Dar, repet: să nu uităm că jucăm pentru o medalie, după o semifinală în care, din păcate, nu am avut-o cu noi pe Cristina Neagu”, a declarat preşedintele FR Handbal, Alexandru Dedu, pentru News.ro.

