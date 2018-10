Una dintre cele mai frumoase definiții ale României redevine realitate, după ce 27 de ani am fost mirarea negativă a continentului. România înregistrează în acest an cel mai bun rezultat agricol din istorie cu producție record de grâu și porumb.

„Datele Ministerului Agriculturii arată că producţia de grâu din acest an este mai mare cu 200.000 de tone faţă de anul trecut, depăşind 10 milioane de tone, iar cea de porumb ar urma să se situeze între 14,5 şi 15 milioane de tone, comparativ cu doar 11,8 milioane de tone cât va recolta Franţat", se menţionează în comunicat KeysFin.

În aceste condiții, România va deveni cel mai mare producător european de porumb.

