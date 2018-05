GALERIE FOTO Cum ai descoperit arta fotografiei şi când şi de ce ai făcut din asta o pasiune? Vlad Dumitrescu: Într-o perioadă în care oscilam între mai multe pasiuni, a apărut fotografia. O rudă a mea îşi vindea aparatul foto, iar soţia mea a insistat să-l cumpăr. Eu eram cam indecis. Iniţial, am crezut că va fi un hobby trecător, dar cu timpul a început să mă captiveze din ce în ce mai mult. De atunci, din 2008, a devenit, încet, un mod de viaţă. Unde ai învăţat să faci fotografii? Autodidact? Ai furat meserie de la cineva? Vlad Dumitrescu: Am încercat să ies cât mai des să fac fotografii şi asta m-a ajutat enorm. Am învăţat din greşelile mele. Nu am făcut... citeste mai mult

